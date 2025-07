Fondali e mari puliti, a Torre a Mare volontari in azione

Una mattinata dedicata alla pulizia dei fondali e del mare. Si è svolta questa mattina, presso il Distaccamento Straordinario dell’Aeronautica Militare di Torre a Mare, l’operazione “Fondali e Mari Puliti”, un’importante iniziativa dedicata alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.

L’iniziativa, promossa dal Quartier Generale del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari Palese in collaborazione con la Capitaneria di Porto, il Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, la squadra sommozzatori della Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana, ha visto la partecipazione di personale militare impegnato in un’operazione di pulizia dell’area costiera e dei fondali adiacenti. Un segno concreto di sinergia e impegno delle istituzioni per la tutela del nostro ecosistema marino. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dall’Aeronautica Militare a favore della sostenibilità ambientale e della sensibilizzazione civica, con l’obiettivo di diffondere una cultura del rispetto del territorio e del mare.

“L’Aeronautica Militare è da sempre impegnata nella difesa non solo dello spazio aereo nazionale, ma anche dei valori fondamentali della collettività, tra cui la tutela dell’ambiente. Con l’operazione Fondali e Mari Puliti abbiamo voluto dare un segnale concreto di vicinanza al territorio e di attenzione verso il nostro ecosistema marino”, ha affermato il Colonnello Francesco Miranda, Comandante del Quartier Generale del Comando Scuole dell’A.M. di Bari Palese “Il lavoro svolto oggi dimostra quanto sia importante la collaborazione tra Forze Armate e istituzioni per raggiungere obiettivi comuni. Continueremo a sostenere iniziative come questa, convinti che ogni gesto, anche il più piccolo, possa fare la differenza per le generazioni future”, ha concluso.