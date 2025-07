Musica, arte e laboratori nelle periferie, ecco “Le due Bari”

Arte, musica, laboratori. Molto più di un semplice cartellone estivo di eventi: “Le due Bari 2025” si sta confermando un vero e proprio laboratorio urbano di creatività e cittadinanza attiva, pensato per costruire ponti tra luoghi, generazioni e linguaggi. Realizzato dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, con il coinvolgimento di 36 operatori culturali, questo ampio progetto offre ogni giorno occasioni per vivere la città in modo nuovo, attraverso proposte artistiche capaci di parlare a pubblici diversi, in un’estate che mette al centro le persone, la cultura e l’inclusione. Il programma prevede appuntamenti gratuiti distribuiti in tutti i quartieri della città, con un’attenzione particolare alle aree periferiche. L’obiettivo è rendere il progetto accessibile a tutti i cittadini, portandolo direttamente “sotto casa”, nei luoghi che fanno parte della loro quotidianità, vie, piazze e teatri che vivono ogni giorno. Molti eventi prevedono la presenza di interpreti in Lingua dei Segni Italiana (LIS), ausili multimediali, cuffie antirumore, operatori specializzati in Braille e videoproiezioni con sottotitoli, per garantire una fruizione accessibile a tutte e tutti. Un cartellone ricco e articolato che spazia tra concerti, spettacoli teatrali, performance di danza, cabaret, appuntamenti di intrattenimento e laboratori dedicati a tutte le fasce d’età, con un’offerta culturale capace di rispondere a interessi, gusti e sensibilità differenti, valorizzando al tempo stesso ogni angolo del capoluogo pugliese. Il calendario completo degli eventi è consultabile sulla landing page del sito Le Due Bari (https://www.leduebari.it/) e sui canali social del progetto: Instagram – Le Due Bari e Facebook – Le Due Bari.

“Con Le Due Bari 2025 stiamo costruendo una città in cui la cultura non è più un privilegio riservato a pochi, ma un diritto quotidiano per tutte e tutti – dichiara l’assessora alle Culture Paola Romano -. Gli appuntamenti di questi giorni dimostrano concretamente la forza di questo progetto, dai laboratori per i più piccoli come “Tracce leggere” in piazzetta San Nicola a Carbonara, ai percorsi di socializzazione e creatività per bambini e adolescenti come “Tutto un Prisicio!” sul waterfront di San Girolamo, fino ai concerti e agli spettacoli serali che animano teatri, piazze e parchi in ogni quartiere della città. Penso, ad esempio, al concerto “We Love to Sing a Cappella” dei Mezzotono nella Chiesa di San Ciro, al “Symphonic Rock” di Francesco Greco Ensemble e alle esibizioni di danza contemporanea “Psuké” e “Echoes#2”. Ma anche all’impegno per l’accessibilità, come lo spettacolo “Morsi d’anguria” al Parco Rossani, reso fruibile con LIS e mimo. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con decine di operatori culturali del territorio e a un investimento pubblico che abbiamo scelto di aumentare, controcorrente rispetto al trend nazionale. Perché crediamo che la cultura sia lo strumento più potente per costruire comunità, generare coesione sociale e valorizzare tutti i luoghi della nostra città”.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI

Mercoledì 30 luglio alle ore 20:00, doppio appuntamento musicale: nella Chiesa di San Ciro, a Mungivacca, Mezzotono si esibisce nel concerto «We Love to Sing a Cappella», all’interno del progetto Levante International A Cappella Festival (Mezzotono); contemporaneamente, in Piazzetta Eleonora (San Pio), la compagnia Molino d’Arte porta in scena lo spettacolo teatrale «Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde», per il progetto Felicità Adriatica – 4^ Edizione (Granteatrino), consigliato alle famiglie con bambini dai 5 anni. Sempre alle 20:00, in Largo Adua, si tiene lo spettacolo di cabaret «Definitivo3» con Vincenzo Comunale, parte del progetto No Made (Fanfara).

Alle ore 20:30, la Piazzetta San Nicola di Carbonara ospita il concerto «Saextuor – Sestetto di Sassofoni» con il Vito Soranno Sextet, per il progetto Assud – Un sud che non è più periferia e una periferia che non è più sud (Al Nour).

La serata prosegue alle ore 21:00 con tre eventi: all’Anfiteatro della Pace, lo spettacolo musicale «A modo mio» con Gabriele Granito, Enzo Martini, Michele Montanaro e Antonio Tancredi è inserito nel progetto Cuori Urbani – IV Edizione (AncheCinema); al Teatro Kismet Opera, Roberto Ottaviano è protagonista del concerto «Bari and Soul», per il progetto E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli); infine, al Parco Rossani, va in scena lo spettacolo «Morsi d’anguria» con A. Radicci, A. Vasco, N. Lanzillotta, R. Curci e T. Morea, per il progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Associazione Rava-A Sud del Racconto), accessibile con servizio di interpretariato LIS e mimo.

Giovedì 31 luglio alle ore 20:30, la serata si apre con diversi appuntamenti in contemporanea: in Largo Monsignor Augusto Curi, la Toi Toi Dance Company e il Teatro della Centena presentano lo spettacolo di danza «Psuké», inserito nel progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro – Ed. 2025 (ResExtensa); presso la Chiesa San Marco Evangelista, va in scena il concerto «Symphonic Rock» con Francesco Greco Ensemble, parte del progetto Assud – Un sud che non è più periferia e una periferia che non è più sud (Al Nour); al Teatro Prisma, Donato Paternoster porta sul palco lo spettacolo «Super Santos», nell’ambito del progetto Extra – No Ordinary Summer (Al.i.c.e. Onlus), accessibile con servizio LIS; il Teatro Casa di Pulcinella ospita lo spettacolo per famiglie «Hansel e Gretel» della compagnia Molino d’Arte, inserito nel progetto Felicità Adriatica – 4^ Edizione (Granteatrino), consigliato a partire dai 4 anni. Nella Piazzetta San Nicola di Carbonara, si svolge lo spettacolo di danza «C.O.R.P.I.» con il Collettivo Sinespazio, interpretato da C. De Sandi, F. Formisano e G. Pascucci, parte del progetto Non soli, ma ben accompagnati – III Edizione 2025 (Camerata Musicale Barese).

Si prosegue alle ore 21:00, presso il Chiostro ex Convento Santa Chiara, con lo spettacolo «Dall’altra parte» con L. Cupertino e Zepe Diaz, per il progetto Emozioni in Movimento 2025 (Apulia Tango). Alla stessa ora, l’Auditorium Accademia del Cinema dei Ragazzi ospita lo spettacolo «Eneide», con A. Radicci, A. Vasco, R. Rutigliano, G. Deastis, N. Rutigliano, M. Bono, G. Bellacosa, S. Discanno e F. Lanzillotta, nell’ambito del progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Associazione Rava-A Sud del Racconto), consigliato per famiglie. Infine, sempre alle 21:00, al Teatro Kismet Opera va in scena «Zanna Bianca» della compagnia Inti, per il progetto All’Imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT), consigliato per famiglie e per bambini dai 7 anni.

Venerdì 1° agosto, alle ore 19:00, presso l’Auditorium Accademia del Cinema Ragazzi si terrà lo spettacolo Il Munaciello e la Bella ‘Mbriana nell’ambito del progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano). L’accesso è libero fino a esaurimento posti.

Alle ore 21:00, presso l’Anfiteatro della Pace, andrà in scena lo spettacolo di danza Agosto in danza della Compagnia Altradanza / A. Garofalo, realizzato per il progetto Non soli, ma ben accompagnati – III Edizione 2025 (Camerata Musicale Barese). Sempre alle ore 21 presso l’Auditorium Vallisa, si terrà il concerto Soloist Tour di Davide “Boosta” Dileo, inserito nel progetto A-Riva Festival – IV Edizione (Bass Culture). Anche per questo evento l’accesso è libero fino a esaurimento posti.

Infine alle ore 21:30 all Teatro Abeliano, si svolgerà lo spettacolo Echoes#2 di Diego Tortelli, all’interno del progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro – Ed. 2025 (ResExtensa). L’accesso è libero fino a esaurimento posti.

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI

Mercoledì 30 luglio, dalle ore 10 alle ore 11, presso il Centro Diurno L’Altra Casa, si terrà il laboratorio Teatro Questo Grande Mondo Antico di Segesta Mediterranea, per il progetto Tra Musica e Parole (Gershwin). Al Teatro Kismet Opera, dalle ore 10 alle ore 13 e poi dalle ore 15 alle ore 17, si svolgerà il laboratorio di Nel Corpo della Parola, per il progetto All’imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT). Dalle ore 17:00 alle 18:30, in piazzetta San Nicola a Carbonara si svolgerà il laboratorio di teatro/danza Tracce leggere di Opera San Nicola, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 14 anni, per il progetto Non soli, ma ben accompagnati - III edizione 2025 (Camerata Musicale Barese). A seguire, dalle 17:30 alle 19:30, sul Waterfront San Girolamo avrà luogo il laboratorio di socializzazione Tutto un Prisicio! di Tou.Play, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 18 anni, per il progetto Extra No Ordinary Summer (AL.I.C.E. Onlus). Alle 18:30, presso l’Associazione Welcome to the World, è in programma il laboratorio di musica Le Voyage est Liberté, aperto alle famiglie, per il progetto Confini Labili (Abusuan ). A Villa Artemisia prenderà il via il laboratorio di drammaturgia Le Uova del Mezzogiorno della Cooperativa Sociale Artes, per il progetto Response Festival - Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali).

Giovedì 31 luglio dalle ore 10 alle ore 11, presso il Centro Diurno L’Altra Casa, si terrà il laboratorio Teatro Questo Grande Mondo Antico di Segesta Mediterranea, per il progetto Tra Musica e Parole (Gershwin). Al Teatro Kismet Opera, dalle ore 10 alle ore 13 e poi dalle ore 15 alle ore 17, si svolgerà il laboratorio di Nel Corpo della Parola, per il progetto All’imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT). Dalle ore 17:30 alle 19:30, sul Waterfront San Girolamo, avrà luogo il laboratorio di socializzazione Tutto un Prisicio! di Tou.Play, rivolto ai ragazzi dai 6 ai 18 anni, per il progetto Extra no Ordinary Summer (AL.I.C.E. Onlus). Alle ore 18:30, presso l’Associazione Welcome to the World, è in programma il laboratorio di musica Le Voyage est Liberté’, aperto alle famiglie, per il progetto Confini Labili (Abusuan). Alle ore 19, in Piazza dell’Odegitria 4, si terrà il laboratorio di Teatro Bari Narrata dell’Associazione I Custodi della Bellezza, per il progetto Bari Leggera (Malalingua). Presso Villa Artemisia, si svolgerà il laboratorio di drammaturgia Le Uova del Mezzogiorno della Cooperativa Sociale Artes, per il progetto Response Festival - Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali).

Venerdì 1° agosto, dalle ore 10 alle ore 11, presso il Centro Diurno L’Altra Casa, si terrà il laboratorio Teatro Questo Grande Mondo Antico di Segesta Mediterranea, per il progetto Tra Musica e Parole (Gershwin). Al Teatro Kismet Opera, dalle ore 10 alle ore 13 e poi dalle ore 15 alle ore 17, si svolgerà il laboratorio di Nel Corpo della Parola, per il progetto All’imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT). Dalle ore 18 alle ore 20, al Pro Loco di via Fiume, prosegue il laboratorio per ragazzi adulti Io, Noi, La Scena dell’APS Sognando la ribalta, inserito nel progetto Suoni, Passione ed Emozioni d’Estate (Rava – A Sud del Racconto). Alle ore 18:30, presso l’Associazione Welcome to the World, è in programma il laboratorio di musica Le Voyage est Liberté’, aperto alle famiglie, per il progetto Confini Labili (Abusuan). Presso Villa Artemisia, si svolgerà il laboratorio di drammaturgia Le Uova del Mezzogiorno della Cooperativa Sociale Artes, per il progetto Response Festival - Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali).

UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ

“Le due Bari” è cultura che cura, che include, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato. Controcorrente rispetto al trend nazionale di contrazione della spesa pubblica in cultura, il Comune di Bari ha aumentato il proprio impegno finanziario, approvando una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 che ha portato l’investimento complessivo di 2.429.047,94 di euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014-2020), con un incremento dunque pari a 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale. Questa operazione consente un’offerta capillare e diversificata in ogni quartiere, stimolando la crescita del settore culturale locale, la coesione sociale e l’inclusione territoriale. “Le due Bari” nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere culturali e territoriali. È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali del territorio.