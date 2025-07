Bari, lavori sul lungomare di Santo Spirito: cambia viabilità

Proseguono i lavori di riqualificazione sul lungomare di Santo Spirito, a Nord di Bari. La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, in tal proposito, informa che, per consentire l’esecuzione dei lavori previsti nell’ambito del cantiere per la riqualificazione del lungomare di santo Spirito, fino al 1° agosto 2025, dalle ore 7.00 alle 16.00, saranno in vigore le seguenti restrizioni temporanee: divieto di transito per tutti i veicoli su via Guglielmo Marconi, nel tratto compreso tra via Fiume e il lungomare Cristoforo Colombo, e su via Reggio; divieto di fermata su entrambi i lati delle vie Guglielmo Marconi e via Reggio; istituzione del limite massimo di velocità pari a trenta chilometri orari a tutti i veicoli in avvicinamento alle aree interessate dai lavori.

Foto repertorio