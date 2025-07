Puglia, ok alle modifiche per il decreto “Salva Casa”

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato gli emendamenti proposti dal consigliere delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena, per l’adeguamento delle norme edilizie regionali al decreto “Salva Casa”. L’annuncio arriva a margine della seduta consiliare, che ha visto accogliere le modifiche alla legge regionale 33 del 2007 e all’articolo 4 della legge regionale 48 del 2017.

“Appena la legge esaminata ieri sarà varata – ha spiegato Lacatena – partiranno le procedure semplificate introdotte dal decreto ‘Salva Casa’. Ieri il Consiglio regionale ha approvato i miei emendamenti e attendiamo la prossima seduta per il via libera finale”. L’obiettivo delle modifiche, sottolinea Lacatena, è quello di rendere il sistema normativo pugliese coerente con quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, il Testo Unico in materia edilizia. Un passaggio ritenuto necessario per consentire l’applicazione concreta delle semplificazioni volute dal governo nazionale.

“Le modifiche che ho proposto e che sono state approvate vanno nella direzione di adeguare il nostro sistema normativo al D.P.R. 380/2001 – aggiunge il consigliere –. Condizione necessaria per dare piena attuazione alle semplificazioni contenute nel decreto del governo e, dunque, presto i cittadini pugliesi e gli operatori del settore potranno usufruire delle possibilità introdotte dalle norme nazionali. Bene così”.