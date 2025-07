Bari, il mercato di Santo Spirito torna sul lungomare

Dopo mesi di proteste e richieste da parte degli operatori del settore, il mercato settimanale del mercoledì a Santo Spirito tornerà sul lungomare. La decisione è stata ufficializzata durante il tavolo di concertazione riunitosi nella giornata di oggi presso la sede dell’ex Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari, in largo Chiurlia. Al centro della riunione, il punto sulle condizioni attuali dei mercati cittadini e, in particolare, la discussione sul mercato di Santo Spirito.

Le parti – rappresentanti sindacali, tecnici e amministratori dell’amministrazione Leccese – hanno concordato di ripristinare la collocazione del mercato, in linea con quanto previsto dal Regolamento regionale. Una decisione che arriva dopo le forti criticità emerse in seguito al trasferimento nella sede attuale, definita da più parti inadeguata. A commentare l’esito dell’incontro è Savino Montaruli, rappresentante di CasAmbulanti-UniPuglia. “Il Comune di Bari e la Ripartizione Sviluppo Locale e Blue Economy hanno preso atto, dopo tanto tempo, di tutte le lacune espresse dal sottoscritto sin dal febbraio 2024, quando venne trasferito quel mercato violando anche le norme sulle assegnazioni dei posteggi. Oggi si apre una nuova pagina che con spirito di condivisione e concertazione sono certo possa portare a questo nuovo provvedimento”.

Durante l’incontro si è tornati anche sulla questione della ricognizione dei posteggi nei mercati settimanali scoperti della città, con numeri che confermano un quadro preoccupante. “Il dato è drammatico e riconferma le reiterate mie preoccupazioni: oltre il 25% dei posteggi, quindi addirittura più di quelli censiti dall’Ufficio comunale, sono attualmente non assegnati ed i bandi stanno andando praticamente deserti. Un dato politicamente disastroso che dimostra il progressivo decadimento dell’attrattiva dei mercati di Bari, fatiscenti ed abbandonati, ma anche la disaffezione di una categoria storica della città che, evidentemente, non ritiene più di investire in questo territorio. Una drammatica presa d’atto che, ancora una volta, induce i rappresentanti sindacali ma anche la stessa amministrazione comunale, ad evitare la definitiva scomparsa di questo patrimonio cittadino che, al contrario, andrebbe incentivato e sostenuto. Su questo punto tutti si dicono d’accordo ma non vediamo alcun segnale di cambiamento reale”, ha concluso Montaruli.

Foto repertorio