Scomparsa Ruggiero Rizzitelli, il sindaco: “Bari perde personalità di riferimento”

Il mondo dello sport è in lutto per la perdita di Ruggiero Rizzitelli. Il sindaco, Vito Leccese, lo ha voluto ricordare con un messaggio di cordoglio. “Oggi l’Angiulli Bari perde una personalità di riferimento, qual è stata Ruggiero Rizzitelli che ne è stato guida seria, competente e appassionata, contribuendo a far crescere la società sportiva barese e i suoi atleti. Alla sua famiglia e alla grande comunità sportiva dell’Angiulli giungano il mio abbraccio personale e quello della città”, conclude.