Bari, fuochi e musica ad alto volume: festa non autorizzata. Interviene polizia

Nella serata di ieri a seguito di segnalazione giunta al 112 NUE, relativa alla presenza di un gruppo nutrito di persone in strada via Nicolai all’altezza di Via Manzoni con casse acustiche, alcune unità operative della Squadra Mobile, delle Volanti, coadiuvate dalla Polizia Locale, si sono portate immediatamente sul posto dove hanno identificato alcuni dei presenti, nella circostanza, intenti a partecipare ai festeggiamenti per un matrimonio che si sarebbe celebrato oggi.

La posizione degli identificati è attualmente oggetto di valutazione anche alla luce di quanto previsto dal Nuovo Regolamento Urbano, al fine di evitare comportamenti non consoni al decoro urbano ed in contrasto con leggi e disposizioni di attuazione.