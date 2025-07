Bari, potenziato impianto luci a Pane e Pomodoro: “Più sicurezza per tutti”

Nuove luci sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Sono state completate nella giornata di ieri le operazioni di potenziamento e ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione al servizio della spiaggia pubblica, che da questo momento, perciò, dispone di quattro pali, ciascuno dei quali dotato di tre proiettori a led, di cui due da 140 watt (e 36.000 lumen) e 1 da 160 watt (e 36.000 lumen), per un totale di 440 watt complessivi per ogni palo di pubblica illuminazione.

“Siamo impegnati a migliorare la vivibilità e il presidio della spiaggia più frequentata della città – commenta il sindaco Vito Leccese -, anche con riferimento alla sicurezza di quanti, sempre più numerosi, la frequentano nelle ore serali e notturne. Pane e pomodoro è uno spazio pubblico prezioso, in cui ogni giorno centinaia di persone di ogni età e provenienza si ritrovano per godere della bellezza del nostro mare ed è giusto fare tutto il possibile perché possa essere vissuto in tranquillità in ogni ora del giorno. Il rafforzamento della pubblica illuminazione risponde a questo obiettivo, per raggiungere il quale abbiamo lavorato su più fronti: dal rifacimento completo dei pontili di accesso al servizio di custodia degli oggetti personali, dalla presenza di un truck food fisso al potenziamento dei servizi igienici, dalle attività di animazione a quelle di supporto alle persone con disabilità”.