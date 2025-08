Bari, sempre più under34 che comprano casa: percentuale in aumento

In base alle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, la percentuale di under 34 che ha comprato casa tramite le nostre agenzie è stata del 29,1% in lieve aumento rispetto al 28,8% di un anno fa. È una percentuale significativa di acquirenti che si è data da fare per acquistare alla luce dei mutui più accessibili e della possibilità di poter accedere ai mutui Consap. Capita spesso sono studenti universitari che, aiutati dalla famiglia, acquistano un immobile.

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato, nelle dieci grandi metropoli, verso quali quartieri si è rivolta l’attenzione dei giovani acquirenti. Emerge, in modo abbastanza evidente, la prevalenza di zone che hanno prezzi contenuti e che consentono l’acquisto a chi desidera vivere in città.

A Bari si preferiscono i quartieri di Carrassi – Chiesa Russa, Palese e Japigia; Brancaccio, Bonagia con un’offerta di borgate più popolari a Palermo; Cornigliano e Sampierdarena a Genova; Ca’ di David a Verona che sposa la convenienza con buoni collegamenti con il resto della città.

Ci sono poi zone universitarie dove i ragazzi acquistano aiutati dai genitori. A Roma se ne trovano nella zona di Montesacro – Nomentano dove si concentrano acquisti di giovani alla luce degli ottimi collegamenti con l’università “La Sapienza” e “Luiss”. Bene le periferie come Villaggio Prenestino, Dragona, Settecamini, Torpignattara. A Firenze sono presenti a Novoli quartiere dove si concentrano diverse facoltà universitarie, bene anche Brozzi i cui immobili sono apprezzati proprio da famiglie giovani alla ricerca della loro prima casa e Soffiano. Anche a Bologna c’è un quartiere con facoltà universitarie che raccoglie maggiori consensi tra gli under 36: San Donato – San Donnino che tra l’altro nei prossimi anni sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione. Si aggiungono poi i quartieri economici di Borgo Panigale e Lavino di Mezzo.

A Milano gli under 36 sono interessati alle zone di Affori e Baggio per i prezzi più bassi e ai quartieri di Maciachini e Bicocca per la vicinanza al Politecnico nel primo caso e all’omonima università nel secondo caso.

A Torino i quartieri di Lucento, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna raccolgono consensi grazie ai prezzi accessibili, San Paolo per i buoni collegamenti con il Politecnico. A Napoli Gianturco e Poggioreale e Secondigliano – Quadrivio dove si è registrato un discreto ricorso al mutuo Consap e vede avanzare i lavori per il prolungamento della metropolitana che collegherà il quartiere con l’aeroporto di Capodichino.