Case di lusso al mare, Gallipoli tra le più economiche d’Italia

In Italia le case di lusso al mare costano mediamente più che in Spagna. Lo conferma un’analisi condotta da LuxuryEstate.com, portale leader del settore e partner di Immobiliare.it, che mette a confronto i prezzi al metro quadro nelle località balneari di pregio dei due Paesi. Al vertice della classifica c’è la Costa Smeralda, dove un immobile di alto profilo può superare i 12.750 euro al metro quadro, seguita dalla Costiera Amalfitana che sfiora gli 11.000. Più in basso, ma comunque ben sopra la soglia dei 9.000 euro, si colloca Ibiza, la località più cara in Spagna.

Ma a sorprendere è la coda della classifica italiana, dove si colloca Gallipoli. Nella perla del Salento acquistare una casa di lusso costa in media 4.100 euro al metro quadro, rendendola la seconda destinazione marittima più economica tra quelle analizzate, superata solo da Rimini, dove si scende a 3.820 euro/mq. Un dato che evidenzia come la Puglia, pur essendo una delle regioni più amate dai turisti italiani e stranieri, resti ancora accessibile per il mercato immobiliare di fascia alta.

Nella comparazione con la Spagna, i numeri confermano la tendenza: nessuna località spagnola tocca quota 10.000 euro/mq. Dopo Ibiza, infatti, i prezzi calano sensibilmente: a San Sebastián e Barcellona si resta intorno ai 7.650 euro/mq, a Marbella si scende a 7.500, mentre Altea e Santander si fermano rispettivamente a 4.250 e poco meno di 4.000 euro/mq. Anche in questo caso, Gallipoli si posiziona tra le mete meno costose, a fronte di un’offerta turistica in crescita e di un territorio che resta tra i più attrattivi del Mezzogiorno.

Interessanti anche i dati relativi alla composizione dell’offerta. In Italia, nelle principali località balneari del lusso prevalgono nettamente le ville, in particolare alla Isola d’Elba (91%) e in Costa Smeralda (89%). A Gallipoli il 57% delle proprietà di pregio in vendita sono ville, a conferma di una tendenza che punta sulla casa indipendente. In Spagna, invece, la situazione appare più bilanciata, con una netta prevalenza di appartamenti in città come Barcellona (79%) e San Sebastián (82%), ma con una maggiore presenza di ville in località come Altea e Marbella.

“Italia e Spagna si confermano due poli di riferimento per il segmento delle seconde case di lusso – commenta Paolo Giabardo, amministratore delegato di LuxuryEstate.com – ma presentano dinamiche molto diverse. In Italia l’offerta è spesso costituita da ville uniche per posizione e architettura, con valori al metro quadro più elevati. In Spagna c’è una maggiore varietà tipologica che rende il mercato più accessibile a un pubblico internazionale più ampio”.