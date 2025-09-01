Calciomercato Bari, ufficiali gli arrivi di Darboe e Burgio

A poche ore dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato, la rosa del Bari si arricchisce con due nuovi innesti. La società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista gambiano Ebrima Darboe e del terzino sinistro Riccardo Burgio, entrambi con contratto fino al giugno 2028.

Darboe, classe 2001, vestirà la maglia numero 5. La sua è una storia di calcio e riscatto: arrivato in Italia come richiedente asilo, ha mosso i primi passi nella scuola calcio Young Rieti, fino al salto nella Roma, che lo ha portato a esordire in Serie A e in Europa League. Con i giallorossi ha conquistato anche la Conference League nel 2022, prima edizione del torneo guidato da José Mourinho. Dopo le esperienze in Austria con il LASK, alla Sampdoria e al Frosinone (26 presenze e 2 gol nella scorsa stagione), Darboe approda ora in Puglia con un bagaglio di talento ed esperienza internazionale, arricchito dalle 19 presenze con la nazionale del Gambia.

Percorso diverso ma altrettanto significativo quello di Riccardo Burgio, nato a Magenta nel 2001 e cresciuto calcisticamente nel vivaio dell’Inter. Dopo aver indossato le maglie di Avellino, Renate, Piacenza, Messina, Monterosi e Turris, il laterale mancino ha trovato piena consacrazione al Potenza, dove nell’ultima stagione ha collezionato 44 presenze e 5 assist. Con il Bari indosserà la numero 3, pronto a garantire spinta e solidità sulla corsia sinistra.

Foto Ssc Bari