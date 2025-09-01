LUNEDì, 01 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,475 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,475 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Calciomercato Bari, ufficiali gli arrivi di Darboe e Burgio

Il centrocampista ex Roma e il terzino proveniente dal Potenza hanno firmato fino al 2028

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Lun, 1 Settembre 2025 - 15:50
bordar
  • 49 sec
villaggiodelgusto.com

A poche ore dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato, la rosa del Bari si arricchisce con due nuovi innesti. La società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista gambiano Ebrima Darboe e del terzino sinistro Riccardo Burgio, entrambi con contratto fino al giugno 2028.

Darboe, classe 2001, vestirà la maglia numero 5. La sua è una storia di calcio e riscatto: arrivato in Italia come richiedente asilo, ha mosso i primi passi nella scuola calcio Young Rieti, fino al salto nella Roma, che lo ha portato a esordire in Serie A e in Europa League. Con i giallorossi ha conquistato anche la Conference League nel 2022, prima edizione del torneo guidato da José Mourinho. Dopo le esperienze in Austria con il LASK, alla Sampdoria e al Frosinone (26 presenze e 2 gol nella scorsa stagione), Darboe approda ora in Puglia con un bagaglio di talento ed esperienza internazionale, arricchito dalle 19 presenze con la nazionale del Gambia.

Percorso diverso ma altrettanto significativo quello di Riccardo Burgio, nato a Magenta nel 2001 e cresciuto calcisticamente nel vivaio dell’Inter. Dopo aver indossato le maglie di Avellino, Renate, Piacenza, Messina, Monterosi e Turris, il laterale mancino ha trovato piena consacrazione al Potenza, dove nell’ultima stagione ha collezionato 44 presenze e 5 assist. Con il Bari indosserà la numero 3, pronto a garantire spinta e solidità sulla corsia sinistra.

Foto Ssc Bari

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Strade nuove a Bari: si lavora...

Strade nuove e a San Pasquale e Carbonara si continua a...
- 1 Settembre 2025
Dalla città

Parco del Castello, la prima area...

Sono in corso di ultimazione i lavori che consentiranno, entro fine...
- 1 Settembre 2025
Primo Piano

Bari, nuova vita per l’ex Reef:...

La ripartizione Governo e sviluppo strategico del territorio rende noto che...
- 1 Settembre 2025
Bari , Calcio , Sport

Calciomercato Bari, ufficiali gli arrivi di...

A poche ore dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato, la...
- 1 Settembre 2025