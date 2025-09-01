Bari, rinforzo in difesa: ufficiale l’arrivo di Meroni

Nuovo rinforzo per il Bari di mister Caserta: la società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Andrea Meroni, difensore classe 1997, proveniente dalla Reggiana. Il giocatore brianzolo ha firmato un contratto fino al giugno 2027 e vestirà la maglia numero 13.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Meroni ha mosso i primi passi tra i professionisti con il Cosenza nella stagione 2016-2017, per poi affermarsi l’anno successivo con la Paganese, collezionando ben 36 presenze. Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte del Pisa, con cui ha centrato la promozione in Serie B al termine della stagione 2018-2019, disputando complessivamente 69 gare fino al 2021.

Nel 2021-2022 ha fatto parte della rosa della Cremonese contribuendo con 8 apparizioni al ritorno dei lombardi in Serie A. Successivamente ha indossato ancora la maglia del Cosenza in cadetteria, dove ha raccolto 53 presenze e realizzato 2 reti in due campionati. Lo scorso anno ha difeso i colori della Reggiana, scendendo in campo 36 volte.

Foto Ssc Bari﻿