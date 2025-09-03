Bari, la statua di San Nicola per un giorno a San Girolamo: è la prima volta nella storia

Sabato 20 settembre la statua di san Nicola sarà ospitata nel quartiere San Girolamo, ed è la prima volta nella storia. “Avremo l’onore di ospitare per la prima volta nella storia del quartiere la Statua di San Nicola – annunciano con gioia i residenti – Sosterrà per un pomeriggio nel giardino antistante la chiesa Vecchia un momento di fede e preghiera. Tutta la cittadinanza sarà invitata ad esporre fuori dai balconi coperte e lenzuoli in segno di accoglienza per il santo patrono e per segno di Fede e di Festa Nel frattempo in parrocchia sono iniziati i lavori per l’ organizzazione dell’evento”.