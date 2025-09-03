MERCOLEDì, 03 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,515 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,515 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, la statua di San Nicola per un giorno a San Girolamo: è la prima volta nella storia

Il 20 settembre

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 09:02
Foto facebook
  • 50 sec
villaggiodelgusto.com

Sabato 20 settembre la statua di san Nicola sarà ospitata nel quartiere San Girolamo, ed è la prima volta nella storia. “Avremo l’onore di ospitare per la prima volta nella storia del quartiere la Statua di San Nicola – annunciano con gioia i residenti – Sosterrà per un pomeriggio nel giardino antistante la chiesa Vecchia un momento di fede e preghiera. Tutta la cittadinanza sarà invitata ad esporre fuori dai balconi coperte e lenzuoli in segno di accoglienza per il santo patrono e per segno di Fede e di Festa Nel frattempo in parrocchia sono iniziati i lavori per l’ organizzazione dell’evento”.

 

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Nuove aperture food anche a Carrassi:...

La prima apertura di Broz Burger, la catena di proprietà del...
- 3 Settembre 2025
Cultura

Bari Urban Lab, il 4 settembre...

Giovedì 4 settembre, alle 21,00 al Teatro Kismet (strada S. Giorgio Martire, 22 F) penultimo appuntamento...
- 3 Settembre 2025
Dalla città

A Bari la prima “nave scuola...

Questa mattina il sindaco Vito Leccese è intervenuto alla presentazione della...
- 3 Settembre 2025
Dalla città

Bari, la statua di San Nicola...

Sabato 20 settembre la statua di san Nicola sarà ospitata nel...
- 3 Settembre 2025