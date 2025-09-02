MARTEDì, 02 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,503 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,503 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, al via il servizio di Educativa di strada: già presi in carico 419 minori

Per il terzo anno consecutivo

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Settembre 2025 - 15:48
bari dall'alto panoramica
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

È partita ieri la terza annualità del servizio di Educativa di strada del Comune di Bari, gestito dal Consorzio Servizi Sanitari di Capitanata (associate esecutrici San Giovanni di Dio e Crescita e Sviluppo) e finanziato dall’assessorato al Welfare. Un progetto quadriennale che punta a intercettare ragazzi e ragazze nei contesti informali della città, soprattutto nei quartieri più a rischio di esclusione sociale, con un impegno economico annuo di oltre 333mila euro.

“L’Educativa di strada è uno di quei servizi del welfare che lavora sotto traccia, spesso nei quartieri più periferici, lasciando un segno tangibile nelle vite dei bambini e dei ragazzi che riesce ad ‘agganciare’ – ha dichiarato l’assessora al Welfare Elisabetta Vaccarella –. Sono quasi 420 gli utenti presi in carico nelle prime due annualità, a conferma della validità di un intervento che nasce per intercettare, fuori dai contesti formali, il disagio vissuto da tanti minori a rischio di esclusione sociale”.

Il progetto, avviato nel 2023 e in corso fino al 2027, prevede interventi itineranti dal lunedì al venerdì pomeriggio e, da quest’anno, anche due mattine a settimana. Le equipe di strada – composte da educatori professionali e animatori sociali – operano in tutti i municipi cittadini, con una presenza capillare in quartieri come Libertà, San Girolamo, Japigia, Ceglie, San Paolo, San Pio, Catino, Palese, Carbonara, Loseto, Carrassi, San Pasquale e Poggiofranco.

Attualmente i minori presi in carico sono 419, di cui cinque di origine straniera. La metodologia del progetto prevede diverse fasi – dalla mappatura delle aggregazioni giovanili all’aggancio, dal consolidamento della relazione alla progettualità condivisa – fino al “distacco”, quando i ragazzi acquisiscono maggiore autonomia e consapevolezza delle proprie risorse.

Foto repertorio

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Bari, si chiude la mostra ‘Walking...

Si è conclusa domenica 31 agosto la mostra Walking Through a...
- 2 Settembre 2025
Attualità

Bari, nei pronto soccorso arrivano gli...

Nei Pronto soccorso della Asl di Bari sono entrati in servizio...
- 2 Settembre 2025
Dalla città

Bari, al via il servizio di...

È partita ieri la terza annualità del servizio di Educativa di...
- 2 Settembre 2025
Attualità , Primo Piano

Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Decaro...

Antonio Decaro interviene ancora sulle regionali in Puglia. In una nota,...
- 2 Settembre 2025