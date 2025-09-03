“Finalmente possiamo confermare che il nostro piccolo di gorilla è una femmina”. Così lo zoo Safari di Fasano sui social annunciando il sesso del primo cucciolo di gorilla nato in Italia negli ultimi 50 anni.
“Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto per la scelta del nome. Per continuare la tradizione di famiglia, proprio come mamma Tamani e i suoi fratelli Tonka e Thabo, potrebbe iniziare con la lettera “T”. Scatenate tutto il vostro amore”.
Il cucciolo di gorilla è femmina: lo zoo Safari lancia la ricerca del nome
L'iniziativa
“Finalmente possiamo confermare che il nostro piccolo di gorilla è una femmina”. Così lo zoo Safari di Fasano sui social annunciando il sesso del primo cucciolo di gorilla nato in Italia negli ultimi 50 anni.
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nuove aperture food anche a Carrassi:...
La prima apertura di Broz Burger, la catena di proprietà del...
Bari Urban Lab, il 4 settembre...
Giovedì 4 settembre, alle 21,00 al Teatro Kismet (strada S. Giorgio Martire, 22 F) penultimo appuntamento...
A Bari la prima “nave scuola...
Questa mattina il sindaco Vito Leccese è intervenuto alla presentazione della...
Bari, la statua di San Nicola...
Sabato 20 settembre la statua di san Nicola sarà ospitata nel...