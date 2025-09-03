MERCOLEDì, 03 SETTEMBRE 2025
Il cucciolo di gorilla è femmina: lo zoo Safari lancia la ricerca del nome

L'iniziativa

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 10:55
  • 36 sec
“Finalmente possiamo confermare che il nostro piccolo di gorilla è una femmina”. Così lo zoo Safari di Fasano sui social annunciando il sesso del primo cucciolo di gorilla nato in Italia negli ultimi 50 anni.
“Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto per la scelta del nome. Per continuare la tradizione di famiglia, proprio come mamma Tamani e i suoi fratelli Tonka e Thabo, potrebbe iniziare con la lettera “T”. Scatenate tutto il vostro amore”.

