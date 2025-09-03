MERCOLEDì, 03 SETTEMBRE 2025
Schiaffo sul sedere mentre passeggia, la denuncia di una studentessa Bari

Il caso è diventato virale sui social - VIDEO

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Settembre 2025 - 16:36
Foto screen video Tik Tok
  • 42 sec
villaggiodelgusto.com

Ancora un episodio di molestia in strada scuote Bari. Questa volta a raccontarlo è Martina Sisti, studentessa universitaria, che sui social ha condiviso quanto le è accaduto nel quartiere Poggiofranco, in via Martin Luther King. Mentre passeggiava, due ragazzi giovanissimi l’hanno affiancata su due monopattini in sharing, e uno di loro le ha dato uno schiaffo sul sedere.

Martina non è rimasta in silenzio: ha sporto denuncia alla polizia e ha voluto condividere la sua esperienza con un messaggio chiaro per tutti, soprattutto per le giovani donne: “Quando vi chiedono come eravate vestite durante la molestia, sappiate che non conta. Ero in un semplice completo sportivo”.

Con tono fermo e deciso, la studentessa aggiunge: “Non importa l’età di chi compie questi gesti: è fondamentale imparare a rispettare gli altri. Non sottovalutiamo questi episodi: da piccoli gesti come uno schiaffo possono nascere umiliazioni e, in casi estremi, tragedie come i femminicidi”. Il racconto di Martina torna a sollevare il tema della sicurezza e del rispetto per le donne negli spazi pubblici, ricordando quanto sia importante non ignorare nemmeno i gesti più apparentemente insignificanti.

Foto screen video Tik tok

 

 

 

