Incidente stradale sulla statale 16, in direzione Nord. È accaduto in particolare all’altezza dello svincolo per Poggiofranco. Sul posto è presente la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si registrano disagi al traffico per via di code e rallentamenti. La polizia locale consiglia di prevedere percorsi alternativi.
Bari, incidente in tangenziale: traffico in tilt
All'altezza di Poggiofranco
