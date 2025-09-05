VENERDì, 05 SETTEMBRE 2025
Bari, incidente in tangenziale: traffico in tilt

All'altezza di Poggiofranco

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 15:27
Incidente stradale sulla statale 16, in direzione Nord. È accaduto in particolare all’altezza dello svincolo per Poggiofranco. Sul posto è presente la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si registrano disagi al traffico per via di code e rallentamenti. La polizia locale consiglia di prevedere percorsi alternativi.

