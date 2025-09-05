Investiti gatti nel Barese: “Nessun rispetto per la vita”

“Nel complesso residenziale Barialto vive serenamente da tempo una colonia felina che nella serata del 4 settembre è stata presa di mira da qualcuno dal cuore arido, che ha fatto carambola con i #gatti presenti, in attesa della cena che le volontarie forniscono giornalmente agli animali”. La denuncia è del comando provinciale delle guardie ecozofile.

“Due poveri gatti hanno così perso la vita, uccisi, investiti da chi non ha rispetto per la vita. È sempre più avvilente venire a conoscenza di questi atti ignobili, che sia un essere umano o un animale, si è perso ormai il valore e il rispetto per la vita. Invitiamo alla riflessione e auspichiamo al cambiamento. Ricordiamo che dal 1 luglio è in vigore la legge n. 82 del 6 giugno 2025 che sancisce pene più severe per chi commette reati contro gli animali. Nel caso specifico si sta provvedendo a visualizzare le telecamere poste sul luogo dove staziona la colonia felina”.