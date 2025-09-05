VENERDì, 05 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,558 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,558 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Investiti gatti nel Barese: “Nessun rispetto per la vita”

Si stanno visionando i filmati per rintracciare il responsabile

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Settembre 2025 - 10:48
Screenshot 2025-09-05 104519
  • 13 sec
villaggiodelgusto.com

“Nel complesso residenziale  Barialto vive serenamente da tempo una colonia felina che nella serata del 4 settembre è stata presa di mira da qualcuno dal cuore arido, che ha fatto carambola con i #gatti presenti, in attesa della cena che le volontarie forniscono giornalmente agli animali”. La denuncia è del comando provinciale delle guardie ecozofile.
“Due poveri gatti hanno così perso la vita, uccisi, investiti da chi non ha rispetto per la vita. È sempre più avvilente venire a conoscenza di questi atti ignobili, che sia un essere umano o un animale, si è perso ormai il valore e il rispetto per la vita. Invitiamo alla riflessione e auspichiamo al cambiamento. Ricordiamo che dal 1 luglio è in vigore la legge n. 82 del 6 giugno 2025 che sancisce pene più severe per chi commette reati contro gli animali. Nel caso specifico si sta provvedendo a visualizzare le telecamere poste sul luogo dove staziona la colonia felina”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Investiti gatti nel Barese: “Nessun rispetto...

"Nel complesso residenziale  Barialto vive serenamente da tempo una colonia felina...
- 5 Settembre 2025
Primo Piano

Aggredite infermiera e soccorritrice del 118...

Aggressione verbale e fisica. E’ l’esito dell’episodio di violenza di cui...
- 5 Settembre 2025
Cronaca

Viola il divieto di avvicinamento all’ex...

I Carabinieri della Stazione di Polignano a Mare hanno arrestato, in...
- 5 Settembre 2025
Dalla città

Bari, tensione tra attivisti pro Palestina...

La manifestazione pro Palestina si è conclusa con gli scontri con...
- 5 Settembre 2025