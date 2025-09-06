Bari, identificati altri protagonisti della rissa in centro: tre denunce

Proseguono le indagini sulla violenta rissa avvenuta nella notte del 30 agosto in pieno centro cittadino, che aveva visto contrapposti gruppi di cittadini di origine egiziana, maghrebina e bengalese. Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Volante della Questura di Bari hanno individuato in piazza Risorgimento due cittadini bengalesi riconosciuti tra i protagonisti dell’aggressione. Un terzo connazionale è stato invece rintracciato presso la sua abitazione.

L’attività investigativa, condotta attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate in diversi esercizi commerciali della zona, ha consentito di ricostruire parte della dinamica e di risalire ai responsabili. La Polizia sottolinea che l’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio e di contrasto alla violenza urbana, finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti.