A Bari e Taranto debutta il semestre filtro: aule già piene

Sono 2.642 le studentesse e gli studenti che lunedì 8 hanno dato il via al primo semestre filtro dell’Università di Bari “Aldo Moro”, introdotto dalla recente riforma ministeriale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria.

Il percorso, della durata di due mesi fino al 7 novembre, prevede cinque ore di lezione quotidiane dal lunedì al venerdì, in presenza e da remoto, con la possibilità di seguire anche attraverso piattaforme digitali per favorire la massima partecipazione. A supporto degli studenti sono previsti tutor disciplinari e tecnici, con l’obiettivo di preparare al meglio le tre prove d’esame.

Le lezioni prenderanno il via a Bari domani, 9 settembre in diverse sedi universitarie, tra cui il Policlinico (Aula Magna De Benedictis), il Palazzo Ateneo e il Campus di Farmacia. A Taranto le attività sono invece partite oggi, 8 settembre nell’ex Caserma Rossarol, con il rettore Roberto Bellotti che terrà personalmente le lezioni di Fisica, a testimonianza dell’attenzione verso la sede ionica. Per Medicina Veterinaria, invece, le attività si svolgeranno a Valenzano, nel Lotto 3 di Veterinaria. È stato inoltre attivato un servizio transfer per agevolare gli spostamenti degli studenti che sceglieranno la frequenza in presenza.

I posti disponibili per l’anno accademico sono così ripartiti: 350 per Medicina e Chirurgia a Bari e 83 a Taranto, con ulteriori 6 riservati a studenti non comunitari residenti all’estero; 28 per Odontoiatria (più 2 per studenti stranieri); 60 per Medicina Veterinaria, con altri 5 per studenti internazionali.

Il semestre filtro, regolato dai recenti decreti ministeriali, sostituisce il tradizionale test di ingresso. Gli studenti seguiranno tre insegnamenti obbligatori – Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia – e sosterranno due appelli nazionali, il 20 novembre e il 10 dicembre. Solo chi supererà tutte le prove con almeno 18/30 potrà accedere alla graduatoria nazionale, che sarà pubblicata sul portale Universitaly il 12 gennaio 2026.