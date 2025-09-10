Scuola inclusiva, a Bari l’incontro con esperti e istituzioni

L’inclusione non è solo un concetto teorico, ma il pilastro su cui si fonda l’istruzione del futuro, capace di trasformare la diversità in una risorsa. Con questa convinzione il M.e.d.a – Movimento Europeo Diversamente Abili e il Consolato della Repubblica di Armenia a Bari organizzano il convegno: “La scuola inclusiva oggi in Italia: analisi e prospettive alla luce della nuova normativa”, in programma l’11 settembre 2025 alle ore 18:00 nella prestigiosa Sala della ex-Tesoreria del Comune di Bari.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari, dalla Città Metropolitana, dalla Fondazione Nikolaos, dalla Rete Edu.care e dall’Accademia della Cultura, della Scienza e della Tecnica, sarà un’occasione per discutere le sfide attuali e le strategie future per una didattica inclusiva che non lasci indietro nessuno. Tra i partecipanti figurano esperti, istituzioni, docenti, famiglie e rappresentanti di associazioni, pronti a confrontarsi sul ruolo della normativa più recente nel promuovere un’istruzione accogliente e di qualità.

Numerosi ospiti istituzionali hanno confermato la loro presenza, tra cui Antonella Bello, direttrice sostituta di Uoc Npia asl Bari; la consigliera comunale Silvia Russo Frattasi; Vito Giordano, presidente della Fondazione Nikolaos; il sindaco di Triggiano, Pino Toscano, e rappresentanti di importanti sigle sindacali.

Il convegno affronterà temi cruciali come il quadro normativo e le sue implicazioni pratiche, l’importanza della formazione continua dei docenti, l’adozione di metodologie e strumenti inclusivi, il dialogo tra scuola, famiglia e territorio, e l’impatto sociale ed economico di una scuola che valorizza le diversità. Un percorso che si conferma in continua evoluzione, ma necessario per garantire opportunità reali a tutti gli studenti.