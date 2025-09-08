Bari: da oggi FlixBus si sposta al nuovo terminal bus di Via Capruzzi

Da oggi, a Bari, FlixBus fermerà nel nuovo Terminal Bus di Via Capruzzi, a breve distanza dall’area fra corso Benedetto Croce e il sottovia Quintino Sella finora utilizzata. L’operatore, che collega il capoluogo pugliese con circa 90 destinazioni in Italia e all’estero, ha salutato favorevolmente l’istituzione della nuova autostazione.

«Quando siamo arrivati in Italia dieci anni fa, Bari è stato uno dei primissimi luoghi su cui abbiamo voluto investire. È una città che conosce bene il fenomeno degli studenti e lavoratori fuorisede, e che soprattutto negli ultimi anni ha saputo incentivare uno sviluppo significativo sul piano turistico. Questi fattori fanno di Bari un crocevia strategico per il trasporto su gomma, e per questo abbiamo sempre ritenuto fondamentale garantire un servizio di mobilità efficiente e capillare fra la città e le altre regioni italiane e l’estero», ha affermato Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia.

«La nuova autostazione rappresenta un miglioramento tangibile rispetto al passato. L’istituzione di un terminal della lunga percorrenza ci consentirà non solo di pianificare con più facilità il servizio, ma anche di garantire ai nostri passeggeri tutto il comfort e la sicurezza necessari grazie a stalli dedicati e chiusi al traffico, indicazioni sulle partenze e servizi complementari. In questi anni, abbiamo dialogato lungamente con l’amministrazione, e l’inaugurazione del terminal dimostra la giusta considerazione data a un servizio sempre più cruciale per la mobilità delle persone in Italia», ha aggiunto Neglia.

Da sempre, FlixBus dialoga con le amministrazioni delle città in cui opera per garantire che i suoi passeggeri possano accedere a fermate caratterizzate da livelli adeguati di decoro e sicurezza.

Più volte, la società ha sottolineato l’urgenza di non discriminare fra i passeggeri del trasporto aereo e ferroviario e quelli, sempre più numerosi, che scelgono l’autobus per i propri viaggi.

Attualmente FlixBus collega Bari con circa 90 destinazioni, sia in Italia che all’estero. Tra le città italiane raggiungibili da via Capruzzi, vi sono importanti destinazioni del centro e nord Italia, come Roma, Milano, Bologna e Torino, collegate più volte al giorno e anche di notte, e del sud, come Napoli (raggiungibile in circa tre ore) e Palermo. Fra le mete estere, ci sono Zurigo, Monaco di Baviera e Francoforte.