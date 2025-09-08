LUNEDì, 08 SETTEMBRE 2025
Bari, strade più sicure a Loseto: residenti lanciano petizione popolare per la sicurezza di viale Gennaro Trisorio-Liuzzi

La strada, già teatro di numerosi incidenti mortali, è diventata ancora più pericolosa dopo la realizzazione della pista ciclabile

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Settembre 2025 - 16:41
Viale Gennaro Trisorio-Liuzzi
  • 50 sec
villaggiodelgusto.com

I cittadini di Loseto e dei quartieri limitrofi lanciano una petizione per chiedere al Comune di Bari interventi urgenti di messa in sicurezza su Viale Gennaro Trisorio-Liuzzi. La strada, già teatro di numerosi incidenti mortali, è diventata ancora più pericolosa dopo la realizzazione della pista ciclabile, che ha ristretto la carreggiata e spinto i veicoli a velocità eccessiva.

La richiesta si basa sulla necessità di agire subito, dopo i recenti tragici incidenti che hanno coinvolto un 36enne ad agosto 2024, un 56enne ad aprile dello stesso anno ed altri tragici decessi negli anni seguenti tra cui un poliziotto in servizio nel novembre 2005. I residenti chiedono interventi mirati, tra cui: Installazione di un Sistema Tutor per limitare la velocità a 50 km/h; Miglioramento della segnaletica orizzontale, specialmente nei punti di restringimento della carreggiata; Realizzazione di quattro rotatorie per fluidificare il traffico e ridurre la velocità; Rifacimento totale dell’asfalto e installazione di rallentatori di velocità per la sicurezza dei pedoni;Miglioramento dell’interconnessione stradale con la stazione ferroviaria di Bari Loseto.

La raccolta firme si terrà al Parco Mizzi di Loseto da lunedì 8 a domenica 14 settembre, dal- le 17:00 alle 22:00, e anche la mattina di sabato 13 e domenica 14, dalle 10:00 alle 13:00. Sarà possibile firmare anche domenica 14 settembre durante la donazione di sangue dell’Associazione Fratres del Salvatore presso la Parrocchia del Salvatore, dalle 8:00 alle 11:45.

 

foto google maps

