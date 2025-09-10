Bari, ancora una rissa in piazza Umberto: indagini in corso

Ancora una rissa a Bari, è accaduto nella nottata appena trascorsa, in piazza Umberto. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, intorno alle 4 del mattino, un giovane di nazionalità straniera, 23enne, sarebbe stato accoltellato al torace in seguito a un diverbio. L’uomo è stato ritrovato riverso a terra ed è stato trasportato dagli operatori del 118 al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. Solo poche ore fa la notizia del ritrovamento di scie di sangue nel quartiere Umbertino. Un caso che si aggiunge all’escalation di episodi che stanno allarmando la città.