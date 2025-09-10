Bari, furto alla scuola media di Palese: “Rubati tutti i notebook delle classi”

“Cari genitori, è con profonda tristezza che vi informiamo di un grave episodio avvenuto durante l’estate. La nostra scuola ha subito due furti che hanno colpito le aule del plesso centrale e della succursale”. Inizia così la lettera pubblicata nella giornata di ieri (9 settembre) sul sito dell’I.C. Fraccacreta, scuola media di Palese. Lettera che sta girando di gruppo in gruppo mettendo in allerta le mamme e fa crescere ancora di più il senso di insicurezza in città. Questa volta nel mirino dei malviventi un luogo “sacro”, quello dell’istruzione, dove sono stati sottratti i notebook necessari per le lezioni.

“Purtroppo ignoti – spiega ancora la preside – si sono introdotti nei due edifici e hanno rubato tutti i notebook delle classi. Questi dispositivi, seppur in alcuni casi non di ultima generazione, erano fondamentali per l’utilizzo delle Digital Board e per portare avanti una didattica all’avanguardia. Sarà un percorso lungo e difficile riacquistare tutti i computer rubati. Tuttavia, per non penalizzare l’apprendimento dei nostri studenti, ci stiamo organizzando per sopperire a questa mancanza utilizzando altri strumenti già a disposizione della scuola e, in alcuni casi, i dispositivi personali degli insegnanti. Vi chiediamo di dimostrare la massima comprensione per questa spiacevole situazione. Chi ruba in una scuola non danneggia solo gli studenti, ma l’intera comunità, sottraendo risorse preziose al futuro di tutti noi”, conclude.

Foto screen sito Fraccacreta Palese