Bari, nuova area giochi in piazza Umberto: “Spazio rinato, riempiamolo di gioia”

L’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che da questa mattina è aperta al pubblico la nuova area giochi di piazza Umberto, completamente riqualificata grazie all’intervento finanziato con un importo di circa 28mila euro, nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria e incremento dell’arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio I.

I lavori hanno riguardato la fornitura e posa in opera di una struttura gioco a due torri, attrezzata con ponte, scala in legno con gradini antiscivolo, tre scivoli e pannello attività tris inclusiva. È stata, inoltre, sostituita integralmente la pavimentazione con nuove piastrelle in gomma antitrauma.

Contestualmente, nella mattinata di oggi sono stati avviati i lavori di riqualificazione della seconda area ludica di piazza Umberto, nello spazio compreso tra la palazzina “Goccia del latte” e i servizi igienici. L’intervento, del valore di circa 25mila euro, si concluderà entro fine settembre e consisterà nella sostituzione dei giochi esistenti con un’altalena inclusiva con seggiolino inclusivo Orsy e seggiolino tavoletta, un’altalena con due seggiolini tavoletta, un gioco a molla inclusivo, due panche. Sarà, inoltre, sostituita la pavimentazione con piastrelle in gomma antitrauma.

“Siamo felici di inaugurare oggi un’area giochi rinata, uno spazio ludico nel cuore di Bari restituito alle bambine e ai bambini che vivono e attraversano ogni giorno la nostra città – commenta Scaramuzzi -. Un intervento cui teniamo particolarmente, perché, se è vero che bellezza genera altra bellezza, crediamo sia necessaria, ora più che mai, un’occupazione della piazza gioiosa e serena da parte dei piccoli e delle famiglie. Con questo obiettivo, abbiamo deciso di raddoppiare lo spazio dedicato ai nuovi giochi, riqualificando anche la seconda parte dell’area ludica di piazza Umberto, caduta nel tempo in disuso. In un paio di settimane, dunque, saranno pronte e disponibili ulteriori giostrine, che permetteranno a grandi e bambini di riappropriarsi di quell’angolo di piazza, che l’amministrazione conta di animare con moltissime iniziative culturali, artigianali ed enogastronomiche nei prossimi giorni”.