Sequestri lampo e rapine, sette arresti nella Bat

Custodia cautelare in carcere per sei pregiudicati andriesi, domiciliari per un biscegliese

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Settembre 2025 - 08:52
Il Tribunale di Trani ha disposto misure cautelari nei confronti di sette persone, sei pregiudicati di Andria e un uomo di Bisceglie, accusati a vario titolo di sequestro lampo a scopo di rapina, tentata rapina aggravata dall’uso di armi, detenzione e utilizzo di banconote false.

L’ordinanza, che ha accolto le richieste della Procura di Trani, è arrivata al termine di una complessa indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura della provincia Bat. Otto in tutto le persone gravemente indiziate, sette delle quali colpite dai provvedimenti restrittivi: sei in carcere e una ai domiciliari.

