GIOVEDì, 11 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,705 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,705 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Omicidio Labarile a Santeramo, perizia psichiatrica: “Bradascio era capace di intendere e di volere”

L'accusa per i fatti accaduti a settembre 2023 è di omicidio volontario aggravato

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Settembre 2025 - 16:33
procura bari tribunale
  • 36 sec
villaggiodelgusto.com

Nel momento dell’omicidio di Luigi Labarile, commesso a Santeramo in Colle (BARI) il 22 settembre 2023, l’imputato Francesco Bradascio era “capace di intendere e di volere”. A dirlo, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Bari, è stata la psichiatra Felicia Russo (nominata dalla Corte per eseguire una perizia sull’imputato), che ha sostenuto come Bradascio, nonostante sia da tempo affetto da semi infermità mentale, fosse comunque in grado di comprendere cosa stesse succedendo.

Quel giorno, secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla pm Carla Spagnuolo, Bradascio entrò nell’agenzia assicurativa di Labarile e chiese di usare il bagno. Al rifiuto del titolare, ex consigliere comunale di Santeramo, Bradascio lo avrebbe aggredito “per futili motivi” per poi colpirlo “ripetutamente”, si evidenzia nel capo d’imputazione. Secondo quanto ricostruito dalla Procura  furono i colpi ricevuti a causare la morte di Labarile. L’accusa, inizialmente, era di omicidio preterintenzionale – dalle prime ricostruzioni sembrava che Labarile fosse morto dopo essere caduto e aver battuto la testa – ma poi è stata riqualificata in omicidio volontario aggravato. Nel processo sono costituiti parte civile la moglie e le due figlie di Labarile, assistite dall’avvocato Giovanni Moramarco. Il processo proseguirà nella prossima udienza del 13 ottobre.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, ramo cade nell’ex Manifattura: scatta...

﻿Un ramo di ﻿albero caduto ha attirato l’attenzione di passanti e...
- 11 Settembre 2025
Dalla città

Mercato degli affitti fermo in Italia,...

Il mercato degli affitti in Italia rallenta e resta sostanzialmente immobile....
- 11 Settembre 2025
Cronaca

Omicidio Labarile a Santeramo, perizia psichiatrica:...

Nel momento dell'omicidio di Luigi Labarile, commesso a Santeramo in Colle...
- 11 Settembre 2025
Dalla città

Bari, riaprono l’ex Caserma Magrone e...

Tra le luci e il fascino del foyer del Teatro Petruzzelli,...
- 11 Settembre 2025