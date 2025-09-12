VENERDì, 12 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,717 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,717 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Mala movida” senza freni. Lo ‘spettacolo mattutino” delle strade nel centro di Bari: la denuncia

Bicchieri e bottiglie abbandonati senza ritegno in via Cognetti angolo via Abbrescia

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Settembre 2025 - 09:53
immondizia
  • 48 sec
villaggiodelgusto.com

Ci risiamo. Si ritorna a parlare di mala movida. O forse non si è mai smesso. Torna al centro dell’attenzione per gli scontri notturni, le discussioni animate e i segni di degrado che lasciano i ragazzi dopo una notte trascorsa per le vie del centro cittadino. Il fenomeno della malamovida prende piede soprattutto durante le ore notturne, creando disagi ai residenti e sollevando dubbi sulla gestione del territorio.

“Lo spettacolo ‘mattutino’ dell’ Umbertino dopo un’altra notte di ‘mala movida’”, scrive quindi Il Comitato Salvaguardia Zona Umbertina. Sono le 7.45 e ci troviamo in Via Cognetti angolo via Abbrescia.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

“Mala movida” senza freni. Lo ‘spettacolo...

Ci risiamo. Si ritorna a parlare di mala movida. O forse...
- 12 Settembre 2025
Attualità

Cinque nuove tratte aeree. Puglia più...

Ad informare i pugliesi ci ha pensato il presidente di Aeroporti...
- 12 Settembre 2025
Primo Piano

Bari, a Palese marciapiedi vietati a...

Dai marciapiedi stretti, al verde incolto, sino alla segnaletica posizionata "nel...
- 12 Settembre 2025
Attualità

In Puglia nascono le “botteghe scuola”...

 Un’importante opportunità per la transizione generazionale e per il trasferimento delle...
- 11 Settembre 2025