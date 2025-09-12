“Mala movida” senza freni. Lo ‘spettacolo mattutino” delle strade nel centro di Bari: la denuncia

Ci risiamo. Si ritorna a parlare di mala movida. O forse non si è mai smesso. Torna al centro dell’attenzione per gli scontri notturni, le discussioni animate e i segni di degrado che lasciano i ragazzi dopo una notte trascorsa per le vie del centro cittadino. Il fenomeno della malamovida prende piede soprattutto durante le ore notturne, creando disagi ai residenti e sollevando dubbi sulla gestione del territorio.

“Lo spettacolo ‘mattutino’ dell’ Umbertino dopo un’altra notte di ‘mala movida’”, scrive quindi Il Comitato Salvaguardia Zona Umbertina. Sono le 7.45 e ci troviamo in Via Cognetti angolo via Abbrescia.