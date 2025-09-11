Percorsi ginnici e simulatori di volo: l’Esercito alla Fiera del Levante

L’Esercito parteciperà, anche quest’anno, alla Fiera Campionaria Internazionale del Levante, giunta alla edizione n.88, con uno spazio dedicato, di circa 2000 metri quadri, tra viale Adriatico e viale Danubio.

L’area espositiva, organizzata dal Comando Militare Esercito “Puglia”, ospiterà alcuni mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alla Forza Armata tra cui il Veicolo Blindato Medio “Freccia”, il Veicolo Tattico Leggero “Lince”, la “Blindo Centauro 2”, i robot da ricognizione, droni, cani robotizzati (QUGV) e l’equipaggiamento del “Soldato Sicuro”.

Tra gli stand, oltre alla componente terrestre sono state introdotte, per la prima volta in Fiera, la componente aerea, grazie alla presenza del simulatore di volo “AH129 Mangusta”, elicottero in dotazione all’Aviazione dell’Esercito e quella sanitaria, con la partecipazione del personale medico e paramedico dell’Infermeria Presidiaria Sud.

Inoltre la presenza del container laboratorio Chimico Biologico Radiologico Nucleare (CBRN), che consente l’identificazione di agenti chimici e biologici attraverso l’analisi di varie matrici, progettato per essere utilizzato anche in aree contaminate e in condizioni climatiche estreme.

I visitatori avranno la possibilità di cimentarsi con un percorso ginnico in stile militare “Military Fitness”, scalare una parete artificiale di roccia, percorrere un ambiente completamente oscurato utilizzando visori per incrementare le capacità operative in ambiente notturno, simulare un imbarco operativo o avere un contatto diretto con i cinofili dell’Esercito, tutto all’insegna di un’esperienza completamente immersiva. Una particolare attenzione verrà rivolta al benessere del personale militare e civile, con iniziative afferenti la salute e la qualità della vita, grazie alla presenza di assetti sanitari che controlleranno i parametri vitali dei visitatori ed effettueranno lezioni sul primo soccorso e manovre di emergenza.

Le giornate della manifestazione vedranno la partecipazione di “Radio Esercito”, che trasmetterà in diretta streaming dalla Fiera del levante e dalla Banda della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” che intratterrà i visitatori con alcuni interventi musicali. Infine, un Infopoint composto da personale specializzato fornirà le informazioni sulle opportunità professionali offerte dalla Forza Armata.

L’Esercito invita tutti i visitatori dal 13 al 21 settembre in fiera del levante tra viale Adriatico e viale Danubio; raggiungendo l’area espositiva dall’ingresso orientale, percorrendo viale Orientale o dal fontanone di piazza Roma. Qui il porgramma.