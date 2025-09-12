In fiamme una autorimessa di un condominio a Bitritto. Evacuato il palazzo

Ieri notte è andato in fiamme una autorimessa di circa 100 metri quadri nel comune di Bitritto al piano meno uno di un condominio nella prima periferia del paese. E’ stato indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari. L’incendio divampato intorno alle ore 3.30 ha coinvolto tre autovetture e ha interessato tutte le parti dell’edificio. I vigili sono intervenuti con due squadre con due autobotti e l’autoscala e alcuni abitanti dei piani superiori sono stati evacuati. Alle prime luci dell’alba terminate le operazioni di spegnimento e di verifica si segnala l’inagibilità di diverse parti dell’edificio compresa l’asilo al piano terra.

I residenti sono riusciti, accompagnati dai vigili, a recuperare qualche bene di prima necessità.