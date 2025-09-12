Sigilli a due stabilimenti balneari del Brindisino

Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Operativa Navale di Brindisi, coadiuvati dalla Compagnia di Ostuni e con il coordinamento operativo del ROAN di Bari, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emanato dalla Procura della Repubblica di Brindisi, apponendo i sigilli a due stabilimenti balneari.

Il provvedimento ha riguardato aree demaniali marittime per una superficie complessiva di circa 3.500 mq, con annesse strutture e manufatti pari a 130 mq, nonché attrezzature balneari costituite da 166 ombrelloni e oltre 480 tra lettini e arredi vari.

L’attività di polizia economico-finanziaria trae origine da accertamenti eseguiti lo scorso mese di agosto presso i due stabilimenti, situati in località Specchiolla del Comune di Carovigno (BR), al fine di verificare il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia paesaggistica, demaniale e ambientale. Le indagini hanno permesso di accertare, oltre a un utilizzo difforme delle aree in concessione, anche l’abusiva occupazione di ulteriori spazi demaniali, circostanza che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due soggetti titolari delle concessioni.

L’operazione conferma la trasversalità d’azione delle Fiamme Gialle della componente aeronavale, che – grazie alle proprie competenze specialistiche in materia demaniale – assicurano una costante attività di vigilanza a tutela del patrimonio dello Stato e degli Enti locali, della libera concorrenza e della legalità economica.