Il 70% dei melanomi nasce da nei nuovi, cruciale l’osservazione

La stragrande maggioranza (circa il 70%) dei melanomi, i tumori della pelle più aggressivi, non nasce da nei preesistenti, ma da lesioni e macchie nuove.

Per questo, nel periodo estivo, quando il corpo è più scoperto, è importante fare attenzione ai cambiamenti della pelle, la propria e quella di amici e familiari, anche se i nostri occhi non sostituiscono quelli esperti di un dermatologo. A invitare al ‘gioco di squadra’ è Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, in occasione della settima edizione di ‘We in Action’.

L’evento multidisciplinare dedicato alla prevenzione e alle nuove frontiere nella lotta contro i tumori cutanei che si è tenuto a Napoli, anche quest’anno ha come testimonial d’eccezione il campione Giuseppe Bergomi e lo chef stellato Gennarino Esposito.

“La prevenzione funziona meglio se la si considera un ‘gioco di squadra’ – afferma Ascierto -. Le periodiche ‘ispezioni’ cutanee con l’aiuto di un amico o un familiare consentono di controllare anche zone difficili da raggiungere da soli, come ad esempio il dorso e il cuoio capelluto. In quest’ultimo caso possono essere d’aiuto anche i barbieri e i parrucchieri”.

Sono proprio i nei nuovi, infatti, i più pericolosi rispetto a quelli preesistenti. Uno studio pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology ha dimostrato che il 70% dei casi di melanoma insorge come una nuova lesione sulla pelle sana e non da nei già presenti. “I ricercatori hanno preso in esame i risultati di 38 studi clinici e oltre 20mila casi di melanoma – spiega Ascierto -. Ne è risultato che meno di un terzo dei melanomi insorge da nei preesistenti, mentre la grande maggioranza di essi si manifesta come nuova lesione pigmentata su pelle sana. La ricerca ha inoltre mostrato come i melanomi originati dai nei preesistenti siano mediamente più sottili e pertanto meno aggressivi”.