Bari, ancora litigi in strada: interviene la polizia

"Gettavano i bidoni in strada"

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Settembre 2025 - 06:50
Un’altra rissa in mezzo alla strada. Precisamente nell’Umbertino, nei pressi di largo Giordano Bruno. Verso mezzanotte  alcuni ragazzi stranieri hanno iniziato a litigare  e a buttare  i bidoni per strada. “Da evidenziare il pronto intervento della Polizia di Stato per riportare ordine”, spiegano dal comitato di salvaguardia della zona umbertina.

Insomma non si placa la scia di violenza nelle zone centrali della città ma il potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine sta evitando di fare degenerare alcune situazioni.

