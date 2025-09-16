Bari, ancora litigi in strada: interviene la polizia

Un’altra rissa in mezzo alla strada. Precisamente nell’Umbertino, nei pressi di largo Giordano Bruno. Verso mezzanotte alcuni ragazzi stranieri hanno iniziato a litigare e a buttare i bidoni per strada. “Da evidenziare il pronto intervento della Polizia di Stato per riportare ordine”, spiegano dal comitato di salvaguardia della zona umbertina.
Insomma non si placa la scia di violenza nelle zone centrali della città ma il potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine sta evitando di fare degenerare alcune situazioni.