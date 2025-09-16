L’ex Palace si trasforma: apre a Bari il primo hotel Mövenpick in Italia

Il fascino autentico della Puglia incontra l’ospitalità di Mövenpick, che annuncia il suo debutto in Italia con l’apertura del Mövenpick Hotel Bari. La struttura sarà gestita da Greenblu Hotels & Resorts, gruppo italiano specializzato nella gestione di strutture 4 e 5 stelle su tutta la penisola, e segna una nuova tappa nella crescita internazionale del marchio.

Situato nel vivace quartiere Murat, a pochi passi dal centro storico e dal mare, l’hotel nasce dal completo restyling dello storico Palace Hotel, ripensato con un approccio sostenibile e sofisticato in perfetta sintonia con l’identità Mövenpick.

Fondato nel 1948 in Svizzera come pioniere della ristorazione, Mövenpick è oggi un marchio premium dell’hotellerie riconosciuto per la sua eccellenza culinaria e per la capacità di trasformare la quotidianità in esperienze memorabili. Con oltre 130 hotel nel mondo, il brand continua a mettere al centro connessioni autentiche e convivialità.

L’apertura di Bari amplia il portfolio di Accor in Italia, che oggi conta più di 75 hotel e 14 brand, e consolida l’espansione di Mövenpick in Europa, con recenti ingressi in Grecia, Belgio e Azerbaigian e nuove aperture in arrivo a Kotor (Montenegro) e altre destinazioni.

Christine Pesin, VP Operations Franchise Italia e Malta, Premium, Midscale ed Economy per Accor commenta: “L’Italia rappresenta uno dei mercati più strategici per Accor: un paese dal patrimonio culturale straordinario, paesaggi unici e un settore turistico in continua crescita. Il debutto di Mövenpick a Bari è un passo importante della nostra visione a lungo termine, che punta a svilupparsi in destinazioni chiave attraverso collaborazioni solide con partner e comunità locali.”

Aggiunge Vincenzo Gentile, Amministratore delegato di Greenblu Hotels & Resorts: “Mövenpick è sinonimo di eccellenza culinaria, ospitalità genuina e sostenibilità. Portare il brand in Italia significa rispondere a una crescente domanda di viaggi esperienziali e consapevoli. Iniziare da Bari, città di cultura e autenticità, è il modo migliore per dare avvio a questo percorso.”

Gli interni del Mövenpick Hotel Bari sono ispirati ai principi del biophilic design, che valorizza la connessione con la natura come leva di benessere. Questa visione si traduce in ambienti equilibrati e rigeneranti, dove elementi vegetali, luce naturale, materiali tattili e colori ispirati al paesaggio pugliese dialogano con forme morbide e accoglienti, in sintonia con la cultura mediterranea dell’ospitalità.

L’hotel dispone di 186 camere, tutte progettate per unire comfort, funzionalità ed estetica coerente con la visione Mövenpick. Completano l’esperienza una Private SPA, una fitness room e 12 sale meeting modulari capaci di accogliere fino a 300 persone, perfette per eventi aziendali, conferenze e momenti di networking.

Il viaggio sensoriale continua nel Connubio Bistrot, dove la cucina pugliese viene valorizzata con piatti autentici e una selezione curata di vini e cocktail. Completano l’offerta i servizi di parcheggio e transfer per aeroporto e stazione, per un soggiorno senza pensieri. Gli ospiti potranno inoltre usufruire dei vantaggi del programma fedeltà ALL Accor, che arricchisce ogni esperienza con servizi, premi e vantaggi esclusivi.