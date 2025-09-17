Io e Decaro stiamo insieme, questo vorrei chiarirlo. Voterò Decaro, lo sosterrò e cercheremo di battere il centrodestra. Non è vero che siamo divisi, semplicemente ogni tanto qualcuno di noi ha delle idee un po’ particolari. Noi cerchiamo poi di superare queste paturnie senza dividerci e in Puglia ci siamo sempre riusciti”. Lo ha detto il governatore Michele Emiliano a Nicola Porro. “I sondaggi in Puglia per il centrodestra sono devastanti, hanno 30 punti di distacco. Se non avessimo candidato Decaro, avremmo vinto comunque. Avremmo persino vinto con un candidato 5S, quindi vuol dire che in questi 20 anni le cose sono andate bene”.
Bari, Emiliano in tv: “Sono arrabbiato con Decaro, ma lo sosterrò”
"In Puglia avremmo vinto anche con candidato M5S"
