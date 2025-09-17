Bitonto, smantellata “fortezza” dello spaccio

Un vero e proprio bunker dello spaccio è stato smantellato a Bitonto grazie a un’operazione congiunta del Commissariato di Polizia e di Arca Puglia Centrale. L’edificio di via Ugo La Malfa 88 era stato trasformato in una roccaforte, con portoni blindati, passaggi segreti e vie di fuga create ad arte per sfuggire ai controlli.

Il portone principale, dotato di una piccola apertura, serviva per lo scambio di droga e denaro senza dover aprire l’ingresso. L’accesso ai condomini era di fatto sotto il controllo degli spacciatori, che decidevano chi potesse entrare o uscire.

All’interno, una serie di porte blindate isolava i corridoi e i cortili, rendendo difficoltoso l’intervento delle forze dell’ordine. Nei garage del piano interrato, oltre a un collegamento diretto con il civico 82, era stata ricavata una botola con porte scorrevoli in ferro che permetteva una rapida fuga verso l’esterno.

Gli agenti, dopo un’accurata attività investigativa, hanno rimosso tutte le barriere e la botola, restituendo l’edificio alla normale fruizione dei residenti e riportando sicurezza nel quartiere.﻿