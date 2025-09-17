MERCOLEDì, 17 SETTEMBRE 2025
Paura a Bari: rapina lampo in un centro scommesse di via Re David

Due uomini armati in azione, clienti sotto shock

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Settembre 2025 - 16:56
Momenti di grande tensione questo pomeriggio a Bari, quando due uomini armati hanno fatto irruzione nel centro scommesse Planet Win 365 di via Re David. In quel momento, alcuni clienti erano all’interno e hanno vissuto attimi di vero terrore.

I rapinatori hanno messo a segno un bottino di circa 500 euro e si sono dati rapidamente alla fuga, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha subito avviato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza saranno fondamentali per identificare i responsabili e dare un volto ai rapinatori.

L’episodio ha scosso clienti e passanti, sottolineando ancora una volta l’importanza della sicurezza negli esercizi pubblici della città.﻿

