Omicidio nel Foggiano: giovane 28enne ucciso a colpi di arma da fuoco

A Monte Sant'Angelo

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Settembre 2025 - 09:21
Carabinieri
  • 27 sec
Un omicidio è stato computo la scorsa notte a Monte Sant’Angelo nel Foggiano. A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni , già noto alle forze di polizia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il delitto è avvenuto in una zona impervia alla periferia del comune garganico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

