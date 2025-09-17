Un omicidio è stato computo la scorsa notte a Monte Sant’Angelo nel Foggiano. A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni , già noto alle forze di polizia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il delitto è avvenuto in una zona impervia alla periferia del comune garganico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
Omicidio nel Foggiano: giovane 28enne ucciso a colpi di arma da fuoco
A Monte Sant'Angelo
