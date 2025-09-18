Sventano furto di auto a Barletta, feriti due poliziotti

Nei giorni scorsi, l’equipaggio della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, impegnato nel servizio di Controllo del Territorio in orario notturno, ha intercettato quattro individui intenti a perpetrare un furto ai danni di un’autovettura regolarmente parcheggiata, mentre un complice li attendeva al volante di un’Audi A6 Avant nera.

L’immediato intervento degli agenti della Volante ha costretto i tre individui ad abbandonare il tentativo di furto. Due dei tre soggetti che armeggiavano sull’autovettura sono riusciti a salire rapidamente sull’Audi in fuga, mentre il terzo complice, più distante dal veicolo, si è dato a precipitosa fuga a piedi per le vie del centro, facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli della città.

Nel tentativo di fermare l’autovettura in fuga, l’equipaggio della Volante si è posizionato strategicamente alcuni metri più avanti per sbarrare la strada ai fuggitivi. Il conducente dell’Audi, con il chiaro intento di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine, non ha esitato a speronare deliberatamente l’autovettura di servizio, creandosi così un varco per la fuga e causando significativi danni al veicolo della Polizia.

A seguito dell’impatto, entrambi i Poliziotti sono stati trasportati al pronto soccorso dove, dopo le cure mediche per traumi lievi riportati nell’episodio, sono stati dimessi con prognosi di alcuni giorni.

L’autovettura di servizio ha riportato seri danni alla parte frontale sinistra e per questo messa momentaneamente fuori uso.

Il grave episodio ha messo in risalto ancora una volta la professionalità ed il coraggio del personale della Polizia di Stato nel cercare di contrastare la criminalità predatoria. Sono in corso serrate attività di indagine al fine di identificare i responsabili dell’aggressione e del tentato furto.

La Questura di Barletta Andria Trani continuerà a garantire un presidio costante sul territorio per la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità.