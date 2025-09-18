Restyling di via Argiro a Bari, la polemica: “Ci sono altre urgenze”

Lunedì è stato aperto il cantiere che cambierà il volto di via Argiro. “Una strada più attrattiva, moderna, funzionale e verde”, è l’obiettivo dell’amministrazione comunale, “per restituire a cittadini e visitatori un luogo di passeggio e di incontro all’altezza della sua storia”, assicurano da Palazzo della città.

I rappresentati del Comune hanno incontrato commercianti e residenti per spiegare il cronoprogramma dei lavori e l’impegno, insieme all’azienda esecutrice, a ridurre al minimo i disagi. Si è cominciato dai due isolati più vicini a corso Vittorio Emanuele: un intervento delicato perché sulla strada saranno recuperate e riposizionate le antiche basole laviche, per preservare la memoria storica della strada.

“La nuova via Argiro sarà una vera e propria rambla”, garantisce il Comune – con marciapiedi più ampi, nuove alberature e spazi di sosta all’ombra”. Un progetto che interessa oltre 14mila mq di superficie e che rappresenta un investimento di oltre 4,5 milioni di euro finanziato dal Pnrr.

Nonostante le rassicurazioni arrivate dal Comune molti baresi hanno storto il naso. Per molti ci sono “altre situazioni più critiche” in città da risolvere. “Io sinceramente non ho capito l’urgenza e la necessità di rifare via Argiro, spendendo 4,5 milioni di fondi Pnrr nonostante, quella strada, sia stata già oggetto di lavori durante i 10 anni della passata giunta Decaro – tuona quindi un cittadino sui social- Perché non rifare Via Manzoni di cui questa nuova amministrazione ne parla da oltre un anno? Oppure – continua – perché non intervenire su altre strade periferiche, dimenticate, dove il manto stradale è in pessime condizioni. Oppure dove pur essendo state riasfaltate da poco, le strade ripresentano dopo poco cedimenti o buchi nell’asfalto dal momento che il sottofondo stradale necessita di riparazione e ripristino. Per non parlare dei tombini malmessi , un vero pericolo per pedoni e ciclisti”.

Lo stesso il tenore dei commenti (sempre sui social) di altri cittadini. “Si stanno spendendo milioni di euro per una strada già molto buona e per giunta pedonale”. “Va bene la riqualificazione del Murattiano – chiarisce un altro – ma con tutte le buche pericolose sulle strade e i marciapiedi rotti in giro per la città forse bisognerebbe dare delle priorità diverse?”. E ancora: “Con tutte le strade di Bari da asfaltare. Via Dante, Sam Girolamo, Fesca, Via Principe Amedeo. Loro pensano a Via Argiro”. “Al San Paolo – scrive ancora un altro barese – le strade sono tutte da rifare compreso il ponte di viale Europa”. Sono tanti i baresi che la pensano allo stesso modo: “Via Argiro non era e non è una priorità di Bari”.