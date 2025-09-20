Esplode tanica di benzina nel Tarantino, ustionato 52enne

Un uomo di 52 anni, a Manduria (Taranto), è rimasto gravemente ustionato per l’esplosione di una tanica di benzina che aveva in casa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata investita da una fiammata improvvisa mentre maneggiava il contenitore con il carburante. Non si esclude avesse in mano una sigaretta accesa. Le fiamme hanno immediatamente avvolto l’uomo, provocandogli ustioni estese al viso e alla parte superiore del corpo. Nonostante le condizioni critiche, il 52enne è riuscito comunque riuscito da solo a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Manduria, dove i medici gli hanno prestato le prime cure. Ha riportato ustioni di primo e secondo grado, per cui e’ stato necessario disporne il trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati. I reparti di Brindisi e Bari non avevano pero’ posti letto disponibili e quindi l’uomo è stato trasferito in ambulanza al Cardarelli di Napoli, l’ospedale più vicino in grado di accoglierlo.