DOMENICA, 21 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,915 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,915 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“I farmaci non sono caramelle”: campagna europea per promuovere l’uso responsabile dei medicinali da banco

L'ibuprofene è il primo principio attivo per spesa, seguito da diclofenac e paracetamolo

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Settembre 2025 - 09:49
campagna farmaci
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

I farmaci da banco possono essere acquistati senza prescrizione medica in farmacia, in parafarmacia, al supermercato. Tuttavia, ciò non significa che siano privi di rischi: un uso scorretto può causare seri effetti indesiderati e perfino dipendenza.

Per mettere in guardia dai rischi e sensibilizzare a un loro uso responsabile, la Heads of Medicines Agencies (Hma), la rete dei capi delle Agenzie europee dei medicinali, ha lanciato la campagna congiunta “I farmaci non sono caramelle”. Ne dà notizia l’Ansa.
“I farmaci da banco sono importanti per prendersi cura della propria salute e infatti sono largamente utilizzati dai cittadini, ma devono essere usati sempre in modo responsabile”, dichiara il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Robert Nisticò. “Ognuno di noi deve essere consapevole che non sono caramelle: si tratta comunque di medicinali con un rapporto beneficio-rischio, così come i farmaci con obbligo di prescrizione medica”.
La campagna lancia pochi messaggi chiave, che possono essere seguiti da tutti i cittadini per usare in tutta sicurezza questi prodotti. “Prima di assumere qualsiasi medicinale da banco, è importante controllare sempre la confezione e il foglio illustrativo per verificare come assumerlo correttamente e per quanto tempo”, riassume Nisticò. “In caso di dubbi, va richiesto il parere di un professionista sanitario, rivolgendosi subito al medico se non si sta meglio o si manifestano effetti indesiderati gravi”.
Nel 2023 gli italiani hanno speso 3,03 miliardi per farmaci di automedicazione, in farmacia e negli esercizi commerciali.
L’ibuprofene è il primo principio attivo per spesa, seguito da diclofenac e paracetamolo.

(foto Aifa)

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Bonus e sussidi autunno 2025: tutti...

In arrivo una serie di bonus d’autunno in favore delle famiglie...
- 21 Settembre 2025
Salute e Medicina

“I farmaci non sono caramelle”: campagna...

I farmaci da banco possono essere acquistati senza prescrizione medica in...
- 21 Settembre 2025
Tecnologia

Pizza 3D: tra fantascienza e forno...

La pizza stampata in 3D sembra una trovata da film di...
- 21 Settembre 2025
Attualità

La Puglia punta sul cicloturismo: infrastruttura...

Si chiama “Cicloturismo 2.0: l’infrastruttura leggera e la piattaforma informatica per...
- 21 Settembre 2025