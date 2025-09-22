Bari ricorda Maria Maugeri: un omaggio tra alberi e ricordi

Nel cuore del quartiere Libertà, tra gli alberi e i sentieri del parco intitolato a lei, Maria Maugeri è tornata a essere protagonista, a nove anni dalla sua scomparsa. Nel pomeriggio, familiari, amici e cittadini si sono ritrovati per ricordarla, con la partecipazione anche del sindaco di Bari, Vito Leccese.

Non si è trattato di un semplice omaggio, ma di un momento che ha voluto celebrare la vita di una donna che ha fatto della passione civile e della tutela dell’ambiente una vera e propria missione. Le sue battaglie per la salute dei baresi e il suo impegno politico e sociale continuano a risuonare nel quartiere che oggi porta il suo nome.

L’iniziativa, promossa dai familiari in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha offerto un’occasione per riflettere sul valore della partecipazione e dell’impegno quotidiano per la comunità, ricordando come l’eredità di Maria Maugeri non sia fatta solo di ricordi, ma anche di esempi concreti di responsabilità e dedizione civile.

