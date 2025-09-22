LUNEDì, 22 SETTEMBRE 2025
Bari, a Torre a Mare in corso manutenzione delle palme. I lavori dureranno due giorni

In piazza Mar del Plata

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Settembre 2025 - 12:23
palme torre a mare
  • 20 sec
Sono al momento in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle palme in Piazza Mar del Plata nel quartiere di Torre a Mare. Il consigliere Lorenzo Leonetti invita a prestare attenzione. “I lavori – dice – dureranno circa due giorni.

