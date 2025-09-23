MARTEDì, 23 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,944 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,944 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Uomo investito da treno a Trani, circolazione ferroviaria sospesa

Tre i convogli fermi e ritardi su altre linee

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Settembre 2025 - 08:19
binari rfi stazione
  • 56 sec
villaggiodelgusto.com

Per cause in corso di accertamento un uomo è stato travolto da un treno all’altezza di Trani. La circolazione dei treni è stata  sospesa a Trani dalle ore 6:30 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30)
• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25)

Treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento:

• IC 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30): il treno oggi termina la corsa a Bisceglie.
I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45), che oggi ferma anche a Loreto.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

A Bari la corsa in pigiama...

Torna a Bari la Pigiama Run, la corsa/camminata in pigiama organizzata...
- 23 Settembre 2025
Attualità

Meteo: tanta pioggia e fine del...

Questa settimana promette di regalarci sensazioni molto differenti rispetto a quella...
- 23 Settembre 2025
Scuola e Università

Nodo Marconi-Hack non ancora sciolto: i...

La Segreteria territoriale CISL FP Bari esprime forte preoccupazione per la...
- 23 Settembre 2025
Attualità

Rafforzamento della rete dei Centri per...

La Puglia continua a investire sulle famiglie. Con una decisione strategica,...
- 23 Settembre 2025