Uomo investito da treno a Trani, circolazione ferroviaria sospesa

Per cause in corso di accertamento un uomo è stato travolto da un treno all’altezza di Trani. La circolazione dei treni è stata sospesa a Trani dalle ore 6:30 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.
I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso.
Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi:
• FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30)
• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25)
Treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento:
• IC 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30): il treno oggi termina la corsa a Bisceglie.
I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45), che oggi ferma anche a Loreto.