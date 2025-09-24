MERCOLEDì, 24 SETTEMBRE 2025
Bari, traffico in tilt sulla statale 16: code e rallentamenti direzione nord

Per incidente

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Settembre 2025 - 08:29
Incidente stradale sulla statale 16, in direzione Nord. È accaduto in particolare all’altezza dello svincolo per il San paolo. Sul posto è presente la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si registrano disagi al traffico per via di code e rallentamenti. La polizia locale consiglia di prevedere percorsi alternativi.

