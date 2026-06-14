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Sanità, all’ospedale Monopoli-Fasano la prima nata: si chiama Sata

La piccola è venuta alla luce alle 9.54

Pubblicato da: redazione | Dom, 14 Giugno 2026 - 13:54
foto freepik
  • 12 sec
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Si chiama Sata ed è la prima bambina nata nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano. La piccola è venuta alla luce alle 9.54 nel Blocco parto, con parto spontaneo.

A renderlo noto è stata la Asl Bari attraverso i propri canali social. La nascita ha rappresentato un momento di grande emozione per i genitori, originari del Mali e già mamma e papà di altre tre bambine, ma anche per tutto il personale sanitario coinvolto.

La donna è stata presa rapidamente in carico dal personale del Pronto soccorso e accompagnata direttamente nel Blocco parto, dove tutto si è svolto regolarmente con l’assistenza della ginecologa, delle ostetriche e, successivamente, dei neonatologi presenti.

La nascita di Sata segna così anche simbolicamente l’avvio dell’attività del nuovo ospedale. “Una nuova vita per il nuovo Ospedale — scrive la Asl — il miglior dono che questa piccola potesse fare ai suoi genitori e a tutti gli operatori sanitari”.

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