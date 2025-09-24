Bari, il Palazzetto di San Pio tra cantieri e allenamenti sospesi

Il Palazzetto dello Sport di San Pio continua a far parlare di sé, ma non per le partite o gli allenamenti. Lungo i corridoi vuoti e sotto la copertura in attesa di essere sostituita, il silenzio dei campi inagibili racconta una stagione di attesa e di frustrazione per i ragazzi e le ragazze del quartiere. I lavori di ristrutturazione, avviati a maggio dopo la fine dei campionati, proseguono secondo il cronoprogramma comunale, ma il percorso verso la riapertura completa si allunga fino al gennaio 2026.

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, insieme al consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti e al consigliere Michelangelo Cavone, ha incontrato, nei giorni scorsi, i gestori della struttura e i rappresentanti del Municipio V per fare il punto sui lavori in corso. L’intervento, del valore complessivo di circa 1,25 milioni di euro, è finanziato in gran parte con fondi PNRR e in parte con risorse comunali. L’amministrazione ha illustrato le soluzioni temporanee individuate per consentire alle attività sportive di proseguire durante i lavori, come l’uso della palestra del plesso Aldo Moro per i corsi non agonistici.

Nonostante gli interventi siano programmati, le piogge improvvise e le attività all’aperto mettono in difficoltà genitori, allenatori e ragazzi: “﻿Le chat dei genitori sono un tam tam di messaggi e domande﻿: “C’è allenamento?” “Lo potremo recuperare?”. E noi siamo impietriti, perché non abbiamo risposte certe. Aspettiamo, speriamo che smetta di piovere entro l’orario di inizio, perché le nostre attività sono all’aperto e intanto, mentre il nostro palazzetto è chiuso e la fine dei lavori è stata rimandata al 2026, non abbiamo ancora nessun altro posto dove andare. Nessuna risposta. Niente, solo un tremendo sconforto. Meritano davvero questo tutte le bambine, i bambini, i ragazzi e le ragazze, che sognano solo di fare il loro sport preferito? Non vogliamo ripeterci, l’avevamo detto, le cose potevano essere fatte per tempo. E invece oggi, ma forse anche domani e fino a quando non avremo certezze, anche temporanee, solo per questa stagione, tutte le volte in cui piove, dovremo fare i conti con il fatto che quel borsone o quello zainetto preparato in anticipo, con il sorriso, con la voglia di chi non vede l’ora di incontrare i propri compagni, di difendere come De Gennaro, di schiacciare come Sylla o Egonu, di sognare la nazionale o anche solo di svagarsi, per puro divertimento, perché lo sport è essenziale, lo sport è vita…beh, resterà chiuso” scrivono alcuni gestori delle associazioni sportive del Municipio V sui social, condividendo il senso di sconforto che accompagna la chiusura temporanea della struttura.