Bari, il settore dei trasporti si confronta con ANCI Puglia

Tavolo tecnico per affrontare criticità e migliorare i servizi

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Settembre 2025 - 14:34
Taxi stazione
  • 55 sec
villaggiodelgusto.com

Un tavolo di confronto che promette di portare cambiamenti concreti per il trasporto urbano: a Bari, nella sede di ANCI Puglia, rappresentanti dei Taxi e del Noleggio con Conducente (NCC) si sono riuniti con i vertici dell’associazione dei Comuni pugliesi per discutere delle sfide legate alle licenze NCC e al miglioramento del servizio per i cittadini.

L’iniziativa, promossa dalla CNA Bari-BAT, ha visto la partecipazione di figure chiave del settore: Bartolo Scaramuzzi, Presidente della categoria Taxi Bari, Lorenzo Capiello, Presidente della categoria NCC Bari, Fiorenza Pascazio, Presidente di ANCI Puglia, e Alfredo Mignozzi, Segretario di ANCI Puglia. La CNA Bari-BAT era rappresentata dal Segretario Provinciale Antonella Gernone, che ha sottolineato l’impegno dell’associazione a sostenere le imprese locali e a favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni.

Il confronto ha messo in luce le difficoltà quotidiane che le categorie affrontano nel garantire un servizio uniforme e di qualità ai cittadini. Tra le priorità emerse, la necessità di regolamentazioni più chiare ed equilibrate e di strumenti che migliorino l’organizzazione del servizio, nel rispetto delle normative vigenti. L’obiettivo comune è trovare soluzioni concrete che rispondano alle esigenze della collettività, senza penalizzare chi opera nel settore.

L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso di collaborazione tra istituzioni e operatori, con l’auspicio di tradurre il dialogo in misure efficaci per rendere il trasporto urbano più efficiente e sicuro.﻿

